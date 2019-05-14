Звезда "Отчаянных домохозяек" в суде призналась в даче взятки

Как уточняется, 56-летняя обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус" заплатила 15 000 долларов экзаменатору "Академического оценочного теста", чтобы тот подделал результаты её старшей дочери.

Американская актриса Фелисити Хаффман (звезда сериала "Отчаянные домохозяйки") в ходе судебного заседания признала факт участия во взятнической схеме. Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняется, 56-летняя обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус" заплатила 15 000 долларов экзаменатору "Академического оценочного теста", чтобы тот подделал результаты её старшей дочери.

Представ перед судом, Хаффман заявила, что "предала" своего ребёнка, так как не говорила дочери о своём плане.

— Это преступление по отношению к ней и общественности я буду нести до конца своей жизни. Моё желание помочь дочери не освобождает от ответственности за нарушение закона и обман, — сказала она.

В ходе слушания выяснилось, что ей предлагали подделать результаты экзаменов младшей дочери, но она отказалась.

По предварительным данным, актрисе может грозить четыре месяца лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 13 сентября.

Напомним, в марте Сотрудники ФБР арестовали актрису по обвинению в даче взятки во время поступления её ребёнка в университет. По данным правоохранителей, обвинения выдвинули ещё 49 участникам мошеннической схемы, среди которых — экзаменационные администраторы, один экзаменатор, девять тренеров элитных школ, один администратор колледжа и 33 родителя. Ранее Хаффман публично признала свою вину.