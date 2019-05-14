Судебный пристав поймала должников, представившись покупателем квартиры

В Томской области судебные приставы смогли арестовать имущество "хитрых" супругов, решивших не отдавать деньги банку.

В Томской области судебный пристав представилась покупательницей квартиры, чтобы арестовать имущество задолжавших супругов. Об этом сообщается на сайте регионального УФССП.

По информации ведомства, супруги из села Мельниково взяли кредит на открытие кафе. Спустя некоторое время они перестали выплачивать долг, который у мужа составлял 370 тысяч рублей, а у жены — 2,4 миллиона.

— Исполняя судебные решения, сотрудник отдела выехала по адресу регистрации должников, чтобы проверить имущественное положение. Квартира оказалась абсолютно пустой, но супруги настаивали, что проживают именно в ней. Опросив соседей, пристав выяснила, что неплательщики живут в доме напротив, — говорится в сообщении.

Ситуация изменилась после того, как на доме появилась вывеска о продаже. Тогда пристав позвонила по телефону, представившись покупательницей квартиры. Не ожидавшие подобной хитрости жильцы поплатились имуществом за неисполнение взятых обязательств.

В ходе описи на бытовую технику, мебель и принадлежащий гражданину автомобиль ВАЗ был наложен арест.