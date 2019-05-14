В США назвали темы переговоров Помпео с Путиным и Лавровым

В ходе своего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым Иран и Сирию. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

— Иран будет в повестке дня в Сочи. Иран играет дестабилизирующую роль в Сирии... Мы знаем, что в интересах России стабилизировать Сирию, а пока Иран использует Сирию как пусковую площадку для продвижения целей своей внешней политики, она стабильной не будет, — цитирует Хука РИА "Новости".

Напомним, Майк Помпео прибудет в Россию 14 мая. Он проведёт переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а после их примет президент РФ Владимир Путин.