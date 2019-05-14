В Казани задержали пассажира, сообщившего о "бомбе" в самолёте

В результате проверки спецслужбы не обнаружили подозрительных предметов, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Полиция международного аэропорта Казань задержала нетрезвого пассажира рейса Казань — Москва, который заявил о находящейся на борту бомбе. В отношении мужчины составлен административный протокол. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Управление на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, сотрудники транспортной полиции установили, что о взрывном устройстве сообщил один из пассажиров — мужчина 1989 года рождения с видимыми признаками алкогольного опьянения.

Командир воздушного судна принял решение об эвакуации 90 пассажиров и шести членов экипажа рейса. Помимо этого из здания аэропорта эвакуировали порядка 300 человек. В результате проверки спецслужбы не обнаружили подозрительных предметов, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее Лайф публиковал видео эвакуации в аэропорту Казани.