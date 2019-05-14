Трамп подтвердил намерения США освоить Луну и Марс

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Трамп подтвердил намерения США освоить Луну и Марс

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Фото: © Twitter / President Trump

Американский лидер Дональд Трамп добавил к бюджетному запросу NASA 1,6 миллиарда долларов и подтвердил намерения США освоить Луну и Марс. Об этом политик написал в "Твиттере".

При моей администрации мы восстанавливаем величие NASA и возвращаемся на Луну, а затем — на Марс. Я пересмотрел бюджет и выделил дополнительные 1,6 миллиарда долларов, чтобы мы поскорее вернулись в космос! — написал он.

Как писал Лайф, ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Трамп потребовал отправить космонавтов на Луну к 2024 году.

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