Умер британский журналист Брайан Уолден

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Умер британский журналист Брайан Уолден

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Фото: © ITV / Rex Features

Телеведущий стал всемирно известен после того, как пригласил на интервью Маргарет Тэтчер.

Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет. Об этом пишет The Guardian.

Уолден стал известен после того, как взял интервью у бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер. Тогда он воспользовался хитростью, сказав, что она напоминает ему о матери, чтобы вывести её на откровенный диалог.

По оценке издания, Брайан Уолден был одним из самых уважаемых интервьюеров 1970-1980-х годов.

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