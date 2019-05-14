Умер британский журналист Брайан Уолден

Телеведущий стал всемирно известен после того, как пригласил на интервью Маргарет Тэтчер.

Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет. Об этом пишет The Guardian.

Уолден стал известен после того, как взял интервью у бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер. Тогда он воспользовался хитростью, сказав, что она напоминает ему о матери, чтобы вывести её на откровенный диалог.

По оценке издания, Брайан Уолден был одним из самых уважаемых интервьюеров 1970-1980-х годов.