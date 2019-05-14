Дипломаты выясняют данные о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

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Дипломаты выясняют данные о падении из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

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Фото: © Instagram/katenkapugovka

Посольство РФ в Чехии выясняет обстоятельства падения с балкона россиянки Екатерины Бобковой, которая проходит свидетельницей по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Мы намерены во вторник связаться с представителем чешской полиции, ведущим дело о падении гражданки России Екатерины Бобковой с балкона, приведшем к многочисленным травмам, чтобы получить новую информацию о происшествии, — сообщил РИА "Новости" представитель посольства.

Напомним, свидетель обвинения по делу о драках с участием Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова пострадала, выпав из окна в Праге. Сейчас россиянка находится в критическом состоянии, 11 мая ей сделали несколько операций, после этого девушку ввели в состояние искусственной комы.

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