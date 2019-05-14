Вблизи российских баз в Сирии заметили самолёты-разведчики США

Западные авиационные ресурсы засекли два воздушных разведывательных судна США 13 мая возле российской базы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, сообщает "Интерфакс".

Eyes on #Syria: #USAF Boeing RC-135V (64-14846) from Souda Bay AB is making ISR mission over eastern Mediterranean Sea while an #USNavy Boeing P-8A (169328) from NAS Sigonella is arriving in the same area to make a similar mission pic.twitter.com/F2EvmLMIkJ — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) May 13, 2019

По предварительным данным, одним из самолётов-разведчиков было судно ВВС США RC-135V, через три часа к нему присоединился патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.

В последнее время наблюдается активный рост числа разведывательных самолётов и беспилотников, курсирующих вдоль российских границ. Они регулярно появляются в небе над Балтийским морем, а также у берегов Крыма, Краснодарского края и в районе военных баз РФ в Сирии.