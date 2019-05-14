Назван топ-35 злодеев из сериалов

Интернет-издание The Independent составило список 35 самых запоминающихся и устрашающих злодеев из сериалов. На создание рейтинга издание подтолкнула "Игра престолов", герой которой и занял первое место.

Возглавляет топ злодеев обворожительная и ужасающая Серсея Ланнистер, роль которой исполнила Лина Хиди. С лидерством "львицы" трудно поспорить, ведь, появляясь на экране, она будто бы сеет смерть вокруг себя, а после пожинает чумные плоды, пишет газета.

Второе место занял Джим Феннер из британского сериала "Плохие девочки" в исполнении Джека Эллиса. Согласно мнению журналистов, несмотря на то что этот персонаж служит чиновником в женской тюрьме Ларкхолл, его правонарушения привели к тяжёлым последствиям.

Тройку замкнул Гай Балтар из шоу "Звёздный крейсер Галактика", которого сыграл Джеймс Кэллис. Образ этого персонажа вызывает споры среди зрителей, однако его готовность к предательству ради собственной жизни позволяет включить его в топ злодеев.

Четвёртое и пятое места распределили между собой Густаво Фринг из сериала "Во все тяжкие" и Джип Розетти из "Подпольной империи". Первый является наркобароном, которого следует обходить стороной. А второй олицетворяет собой маниакальность в стремлении уничтожить главного героя Наки Томпсона.

В первую десятку злодеев также входят Дуг Джуди из ситкома "Бруклин 9-9", Джентльмены из сериала "Баффи — истребительница вампиров", Ричард Хиллман из "Улицы коронации", Джей Ар Юинг из "Далласа" и Эл Сверенджен из "Дедвуда".

На 12-м месте мы видим злодея из "Декстера" — Артура Митчелла, на 15-й строчке — В.М. Варгу из "Фарго", 19-е место за новым Ганнибалом Лектером из одноименного сериала, на 25-м месте находится Бенджамин Лайнус из "Остаться в живых", на 27-м — Монтгомери Бёрнс из "Симпсонов", на 32-м месте Боб из легендарного сериала "Твин Пикс", а в конце даёт прикурить Малдеру и Скалли Курильщик из "Секретных материалов".