Льготные авиабилеты могут начать продавать через сайт госуслуг

За счёт субсидирования ряда направлений билеты на них в два-три раза дешевле, что вызывает ажиотажный спрос и очереди у касс.

Минтранс обсуждает с авиаперевозчиками возможность покупки авиабилетов на субсидируемые направления через портал госуслуг, сообщают "Известия".

Как уточняется, речь идёт о билетах из Москвы в Крым, Калининград, на Дальний Восток и межрегиональные рейсы, так как сейчас их можно приобрести только в кассах.

Несмотря на то что опрошенные журналистами авиаперевозчики положительно относятся к предложению Минтранса, пока многие из них пытаются справиться самостоятельно. Так, некоторые авиакомпании запустили отдельный сервис покупки билетов указанной категории для пенсионеров и студентов.

По мнению экспертов, на доработку законодательства и функционала портала может уйти около года.

Ранее сообщалось, что Минтранс отказался от намерения ввести минимальные для авиакомпаний размеры ручной клади.