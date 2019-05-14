Савченко: Порошенко дал армии носки, но украл танки

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что действующий президент Украины Пётр Порошенко дал армии страны новую форму, но при этом украл военную технику.

— Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию, — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она добавила, что эти схемы Порошенко ей известны и что компания "Рошен" является прикрытием для крупных афер действующего главы государства.

— Его "Рошен" — сладкое прикрытие всей той аферы, которую он сделал с Украиной, на самом деле он крал в намного более мощных секторах Украины, и он продолжал это делать и во время войны, — заявила нардеп.