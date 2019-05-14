Савченко: Порошенко дал армии носки, но украл танки

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Савченко: Порошенко дал армии носки, но украл танки

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Фото: © РИА "Новости"

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что действующий президент Украины Пётр Порошенко дал армии страны новую форму, но при этом украл военную технику.

Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию, — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Она добавила, что эти схемы Порошенко ей известны и что компания "Рошен" является прикрытием для крупных афер действующего главы государства.

Его "Рошен" — сладкое прикрытие всей той аферы, которую он сделал с Украиной, на самом деле он крал в намного более мощных секторах Украины, и он продолжал это делать и во время войны, — заявила нардеп.

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