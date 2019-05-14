На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково обнаружил пластик в самой глубокой точке Земли.

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека. Об этом пишет Би-би-си.

На глубоководном аппарате исследователь и его команда совершили пять погружений, результатом которых стало обнаружение четырёх новых видов ракообразных (амфиподов), розовой улитки, а также пластикового пакета и обёрток от конфет.

Команда собирается выяснить, нет ли у найденных живых существ в организме кусочков микропластика.

Кроме того, в ходе исследования Весково совершил одиночное погружение на рекордную глубину — 10 928 метров, это на 16 метров глубже, чем в ходе предыдущих погружений.