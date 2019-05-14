СМИ: Два гидросамолёта потерпели крушение на Аляске

Около шести человек числятся пропавшими без вести после крушения двух гидросамолётов в районе города Кетчикан на юге штата Аляска в США. Об инциденте сообщает Fox News со ссылкой на береговую охрану.

Как уточняется, точное количество пассажиров двух воздушных судов неизвестно. По предварительным данным, в одном из самолётов было 11 человек, а в другом — пять.

К настоящему моменту удалось спасти десятерых пассажиров, все они были доставлены в ближайшие населённые пункты для оказания медпомощи.

Причина крушения самолётов не уточняется, на месте работают спасатели.