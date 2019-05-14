СМИ узнали, почему глава ПЦУ отказался записывать "послание мира"

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко отказался участвовать в записи послания религиозных лидеров Крыму и Донбассу из-за текста. Об этом сообщает "Би-би-си — Украина" со ссылкой на источники в окружении Епифания.

Отмечается, что главе так называемой ПЦУ не понравился текст, который ему предлагали озвучить, в частности строки о том, что "говорить нужно не языком пушек". По словам собеседников, Епифаний переживал, что его слова воспримут как призыв к переговорам с ДНР и ЛНР.

Кроме того, предстоятель "новой церкви" думал, что участие в видео его и Филарета приведёт к разночтению в том, кто в ПЦУ главнее.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение лидеров крупнейших религиозных конфессий Незалежной к жителям Крыма и Донбасса. Ролик носит название "Послание мира". При этом в записи поучаствовал даже раскольник Филарет Денисенко.