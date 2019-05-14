В результате стрельбы в столице Судана погибло пять человек

Среди погибших есть один офицер ВС, остальные — манифестанты. Также известно, что несколько военнослужащих ранены.

Как минимум пять человек погибли в результате нападения на сидячую забастовку оппозиции в столице Судана Хартуме. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Центральный комитет врачей страны.

Согласно полученной информации, среди убитых один офицер ВС и четыре манифестанта, несколько военнослужащих ранены.

Военный совет (ВС) страны заявил, что нападавшие пытаются помешать диалогу с главной оппозиционной силой страны — альянсом "За свободу и перемены". Добавляется также, что военные продолжат защищать протестующих и работают с оппозицией с целью "стабилизировать ситуацию".

— Неизвестные лица напали на демонстрантов, чтобы помешать соглашению с силами "Свободы и перемен", — отметили в Военсовете. — Мы пока не знаем, кто стоит за этим.

Военные обвинили нападавших в подстрекательстве манифестантов к насильственным действиям против ВС.

Как сообщал Лайф, 11 апреля Вооружённые силы Судана провели в стране военный переворот. Армия приняла сторону многочисленных граждан страны, протестовавших против политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет. Изначально главным требованием манифестантов было снижение цен на хлеб.

В результате переворота власть в Судане оказалась в руках Военного совета, который возглавил Авад ибн Ауф. Свергнутый президент республики Омар аль-Башир был задержан. Однако вскоре Авад ибн Ауф объявил о своей отставке. Новым руководителем Военного совета был назначен экс-глава Генштаба Сухопутных войск страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.