Соловьёв выгнал из студии украинского журналиста из-за слов о Бандере

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с передачи "Кто против?" украинского журналиста Всеволода Непогодина из-за его слов о Степане Бандере. Видео с моментом конфликта было опубликовано в "Инстаграме" телеведущего.

Как уточняется, конфликт возник в ходе обсуждения роли Иосифа Сталина в истории СССР. Когда телеведущий осудил популяризацию личности Степана Бандеры на Украине, Непогодин возразил, что националист боролся со сталинизмом.

— А какая была альтернатива? — обратился он к Соловьёву.

В ответ телеведущий разразился гневной тирадой и выгнал гостя программы из студии.

Это не первый раз, когда Соловьёв выгоняет своих гостей за их высказывания. Так, ранее в ходе съёмок его передачи охрана телеканала вывела из студии польского политолога Якуба Корейбу. Телеведущий заявил, что меры были приняты в интересах гостя, так как он мог "наговорить себе на статью Уголовного кодекса".