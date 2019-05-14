Полиция США попыталась выгнать активистов из Посольства Венесуэлы в Вашингтоне

Сотрудники полиции США вошли в здание Посольства Венесуэлы в Вашингтоне и попытались выгнать активистов, поддерживающих действующие власти Боливарианской Республики, сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, полицейские около получаса вели переговоры, однако им не удалось вывести людей, защищающих здание от захвата властями США и сторонниками оппозиционеров.

После неудачных переговоров активисты вывесили из окна табличку с надписью "Переворот провалился".

По предварительным данным, после ухода сотрудники правоохранительных органов завязали ручки дверей посольства пластиковой верёвкой.

Ранее Лайф писал, что в апреле 2019 года представители общественных организаций, охраняющие Посольство Венесуэлы, сообщили о возможном захвате здания сторонниками лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Участники акции заявили, что продолжат нести круглосуточную вахту, пока власти США не придут к соглашению с Мадуро.

В МИД Венесуэлы призвали американских коллег выполнить свои обязательства в качестве подписантов Венской конвенции и защитить здание посольства в Вашингтоне. Дипломаты отметили, что со своей стороны выполняют обязательства и защищают американские учреждения в Каракасе.