В МВД рассказали о раскрытых терактах в 2018 году

Число терактов в России в 2018 году снизилось на 16% — до 31, при этом раскрыть удалось 30 из них. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт МВД о состоянии преступности за 2018 год.

— Террористический акт — 31, — говорится в таблице, при этом там не указывается, где и когда они зафиксированы.

Отмечается, что это на 16,2% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Также в документе указывается, что в 2018 году были зарегистрированы 1679 преступлений террористического характера (–10,3%) и 1265 преступлений экстремистской направленности (–16,8%). Раскрыты 748 (–11,3%) и 1188 (–8,2%) преступлений соответственно.

Кроме того, на 49,5% снизилось число заведомо ложных сообщений о теракте (за год их зафиксировали 1530). Правоохранителям удалось раскрыть 797 таких преступлений и выявить 756 человек, оставивших ложные угрозы.