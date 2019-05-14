Россияне назвали любимых персонажей "Игры престолов"

Согласно опросу ВЦИОМа, гражданам РФ наиболее симпатичны герои с непростой судьбой.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются Тирион Ланнистер и Дейенерис Таргариен, 24% респондентов определили их в число своих любимых персонажей сериала "Игра престолов". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

После Матери Драконов и Полумужа в числе любимых персонажей идут Джон Сноу (11%) и Арья Старк (6%).

Дейенерис в качестве любимого героя чаще всего выбирают мужчины от 18 до 24 лет. Тириону симпатизируют 35–44-летние, также в основном мужчины. Джона выбрали респонденты от 18 до 24 лет и 25–34-летние. А Арья больше нравится женщинам и молодёжи.

Примечательно, что у каждого пятого (22%) зрителя "Игры престолов" нет любимого персонажа.

Согласно данным того же исследовательского центра, более 70% россиян не смотрят "Игру престолов" и лишь 8% хотели бы познакомиться с сериалом.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутника" был проведён 30 апреля среди россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью 1,6 тысячи респондентов.