При столкновении гидросамолётов на Аляске погибло пять человек

При крушении двух самолётов в штате Аляска в США погибло не менее пяти пассажиров, сообщает телеканал NBC.

Как уточняется, воздушные суда столкнулись в воздухе в нескольких километрах от города Кетчикан. По предварительным данным, на борту двух самолётов находилось 16 человек, двое из них — пилоты.

Ранее уже сообщалось, что 10 человек отправили в ближайший населённый пункт для оказания медицинской помощи. Сейчас ведутся поиски одного пропавшего без вести пассажира.