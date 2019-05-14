Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая

При этом эксперты называют последний весенний месяц не самым простым для поиска работы.

Больше всего работодатели готовы платить IT-специалистам. Так, например, оплата труда Senior Python developer в Санкт-Петербурге достигает 250 тысяч рублей в месяц и выше. Статистику по самым высокооплачиваемым вакансиям в мае приводит HeadHunter.

Чуть меньше обещают Senior Frontend developer в Москве (170–260 тысяч) и разработчикам C++ в Калининграде (170–220 тысяч).

Сравниться с ними могут специалисты из сферы высшего менеджмента. Работодатели предлагают директорам по логистике зарплату от 200 до 300 тысяч рублей.

Шеф-поварам в Москве готовы платить от 200 тысяч рублей, в Норильске ставка чуть ниже — 100–160 тысяч.

Также портал отмечает, что май не самый простой месяц для поиска работы — из-за праздников и приближающегося летнего сезона.