Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая

Читайте также

Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая

155

При этом эксперты называют последний весенний месяц не самым простым для поиска работы.

Больше всего работодатели готовы платить IT-специалистам. Так, например, оплата труда Senior Python developer в Санкт-Петербурге достигает 250 тысяч рублей в месяц и выше. Статистику по самым высокооплачиваемым вакансиям в мае приводит HeadHunter.

Чуть меньше обещают Senior Frontend developer в Москве (170–260 тысяч) и разработчикам C++ в Калининграде (170–220 тысяч).

Сравниться с ними могут специалисты из сферы высшего менеджмента. Работодатели предлагают директорам по логистике зарплату от 200 до 300 тысяч рублей.

Шеф-поварам в Москве готовы платить от 200 тысяч рублей, в Норильске ставка чуть ниже — 100–160 тысяч.

Также портал отмечает, что май не самый простой месяц для поиска работы — из-за праздников и приближающегося летнего сезона.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×