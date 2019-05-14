Сын Конюхова рассказал о рекордах, которые побил его отец в Тихом океане

Эти достижения должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии и будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса.

Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов в ходе своего недавнего плавания на вёсельной лодке через южную часть Тихого океана. Об этом РИА "Новости" рассказал его сын Оскар.

В частности, он стал самым возрастным гребцом-одиночкой (67 лет), достиг самой южной точки на вёсельной лодке — 56"40 южной широты, провёл самое большое количество дней в Южном океане — 154 дня (предыдущий рекорд принадлежал французу — 59 дней). Также Конюхов прошёл самое большое расстояние в "ревущих сороковых" и "неистовых пятидесятых" широтах — 11,525 километра.

— Фёдор Конюхов открыл новую страницу успешных переходов через Южный океан. До него было пять попыток с разными точками старта: Тасмания, Новая Зеландия и даже Фолклендские острова, но все они заканчивались неудачно, — рассказал сын путешественника.

Напомним, 9 мая Фёдор Конюхов в очередной раз вошёл в историю: он стал первым, кто переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Весь путь занял 154 дня 13 часов и 37 минут.