В МИД РФ заявили, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

Вашингтон размещает ядерное вооружение в Европе с целью дальнейшего его применения, заявил директор Департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, некоторые зависимые от США страны или "делают вид, что ничего не происходит, или боятся" думать о том, что в Европе могут готовиться к применению ядерного оружия.

Глава департамента внешнеполитического ведомства раскритиковал европейские страны за то, что те позволяют подвергать себя опасности.

— О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить, когда, казалось бы, "цивилизованные европейские страны" продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения? — цитирует дипломата РИА "Новости".

Ранее Ермаков заявил, что ООН придётся подумать над переносом конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в другую страну, если США, где должна пройти встреча в 2020 году, продолжат отказывать в визах делегатам из России.