Отложенный на сутки рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

13 мая вылет "суперджета" авиакомпании "Азимут" задержали на несколько часов. Причиной стала техническая неисправность самолёта.

Авиакомпания "Азимут" отменила рейс лайнера Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, который накануне откладывали в течение нескольких часов. По данным РИА "Новости", основной борт оказался неисправным, а резервный не прибыл.

— В 06:00 (02:00 мск) вторника рейс был отменён. Из 94 пассажиров 74 были размещены в гостинице, остальные поехали домой, — рассказал представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об отправке пассажиров на лайнерах других авиакомпаний.

Прибывшие в Новосибирск техники "Азимута" признали SSJ 100 неисправным, а резервный самолёт в аэропорт не прибыл.

Отметим, повышенное внимание к авиационной безопасности связано с произошедшей 5 мая трагедией в аэропорту Шереметьево, где авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Администрация аэропорта Шереметьево опубликовала поминутную хронологию катастрофы "суперджета".