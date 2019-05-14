МВД оценило ущерб от преступлений, совершённых в РФ в 2018 году

Ущерб от преступлений в России в 2018 году на 37,8% превысил показатели прошлого года и оценивается в 563,1 миллиарда рублей. Соответствующие данные были приведены в отчёте МВД РФ "Состояние преступности в России за январь — декабрь 2018 года".

Как уточняется, 88,5% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа.

Также в сравнении с 2017 годом на 4,2% увеличилось количество экономических преступлений.

— Всего выявлено 109,5 тысячи преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,5%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 403,8 миллиарда рублей. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 59,1%, — приводит выдержку из документа РИА "Новости".

В общей сложности в 2018 году зафиксировали 1991,5 тысячи преступлений, что на 3,3% меньше прошлогоднего показателя за тот же период. По данным отчёта, рост количества преступлений отметили в 25 субъектах РФ, в то время как противоположная тенденция наблюдается в 60 регионах.

Ранее в ведомстве рассказали о раскрытых терактах в 2018 году.