В Чите кондуктор "заминировал" свой троллейбус, чтобы не работать

Согласно информации УМВД, он подложил в транспортное средство муляж взрывного устройства в коробке.

Следователи направили в суд уголовное дело против читинца, который "заминировал" свой же троллейбус, так как не хотел выходить на работу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

— В ноябре прошлого года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса была обнаружена бесхозная коробка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели обнаруженный предмет. Установлено, что он не представляет опасности, — говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался кондуктор троллейбуса, который заранее изготовил муляж, чтобы сорвать свой рабочий день. На него открыли уголовное дело по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.