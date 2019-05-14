В Чите кондуктор "заминировал" свой троллейбус, чтобы не работать

Следователи направили в суд уголовное дело против читинца, который "заминировал" свой же троллейбус, так как не хотел выходить на работу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
— В ноябре прошлого года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса была обнаружена бесхозная коробка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели обнаруженный предмет. Установлено, что он не представляет опасности, — говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался кондуктор троллейбуса, который заранее изготовил муляж, чтобы сорвать свой рабочий день. На него открыли уголовное дело по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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