Пентагон готовится отправить на Ближний Восток около 120 тысяч военных

По данным СМИ, соответствующий план был разработан по просьбе советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн представил план, согласно которому Пентагон может отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что поводом для отправки может стать нападение Ирана на американских военных или ускорение Тегераном работы над ядерным оружием.

Источники уточняют, что этот сценарий не подразумевает наземного вторжения в Иран, что потребовало бы значительно большего количества войск.