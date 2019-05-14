В Раде рассказали о последствиях разрыва отношений с Россией

Украина должна восстанавливать отношения с Россией и странами СНГ, в то же время Киев не должен разрывать отношения с США и странами Запада. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

— Я хочу дать один совет команде Зеленского. Ласковый телёнок двух маток сосёт, и надо стать таким ласковым нейтральным телёнком, который получает молоко и с Запада, и с Востока... Если вы разорвёте отношения с Америкой, если вы разорвёте отношения с Россией, точнее продолжите [разрывать], то что вы делать собираетесь? Вы же вообще нигде не получите помощь, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович добавил, что подобные недальновидные действия приведут к тому, что Украина окажется в международной изоляции.

Так депутат Рады прокомментировал сообщения о том, что адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свою поездку в Киев из-за вероятной встречи с "врагами Соединённых Штатов".