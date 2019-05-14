В США умерла рекордсменка по пластическим операциям и звезда телешоу

Телезвезда, сыгравшая в шоу "Реальные домохозяйки Майами", скончалась в возрасте 84 лет.

В США в возрасте 84 лет после продолжительной болезни скончалась рекордсменка по количеству пластических операций Эльза Паттон. Об этом сообщает Pagesix со ссылкой на источники в семье телезвезды.

— Наша любимая Эльза Паттон (известная как Мама Эльза) скончалась на выходных в День матери после долгой болезни. Она была окружена своей семьёй и близкими друзьями. Эльза умерла вслед за своим мужем Дональдом Паттоном, ушедшим в феврале 2018 года, вместе они прожили 50 лет, — рассказали изданию близкие телезвезды.

Паттон стала участницей "Реальных домохозяек Майами" в 2011 году, сыграв роль дамы, ведущей праздную и весьма обеспеченную жизнь. Делать пластические операции она начала много лет назад, а после того, как на неё обрушилась популярность, стала завсегдатаем пластических хирургов и косметологов, изменив свою внешность до неузнаваемости.