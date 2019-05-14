В МВД назвали самые частые ошибки сдающих экзамен на права

Также в ведомстве рассказали, что 41% кандидатов в водители сдают теоретический экзамен с первого раза.

Во время практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством (площадка. — Прим. Лайфа) кандидаты в водители чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Наиболее частая ошибка на практике в условиях городского дорожного движения — "не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой". На втором месте — неуверенное вождение автомобиля, рассказали в МВД.

Также кандидаты в водители неоднократно встречаются с такими обстоятельствами, влекущими ошибки, как создание помехи на дороге, заглохший двигатель, действие или бездействие в определённых дорожных ситуациях.

Согласно информации МВД, число кандидатов, сдающих теоретический экзамен с первого раза, — 41% (1,2 млн из 3 млн).

Как ранее писал Лайф, ГИБДД усложнит теоретический экзамен, увеличив количество вопросов.