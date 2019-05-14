В МВД назвали самые частые ошибки сдающих экзамен на права

Во время практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством (площадка. — Прим. Лайфа) кандидаты в водители чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Наиболее частая ошибка на практике в условиях городского дорожного движения — "не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой". На втором месте — неуверенное вождение автомобиля, рассказали в МВД.
Также кандидаты в водители неоднократно встречаются с такими обстоятельствами, влекущими ошибки, как создание помехи на дороге, заглохший двигатель, действие или бездействие в определённых дорожных ситуациях.
Согласно информации МВД, число кандидатов, сдающих теоретический экзамен с первого раза, — 41% (1,2 млн из 3 млн).
Как ранее писал Лайф, ГИБДД усложнит теоретический экзамен, увеличив количество вопросов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени