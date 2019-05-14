Японский депутат покинет партию после своих слов об отвоевании Курил у России

По заявлению Ходаки Маруямы, которое он сделал во время посещения Курильских островов, вернуть южную часть гряды в состав Японии могут помочь только боевые действия.

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма написал заявление о выходе из своей партии "Иссин но кай". Причиной выхода стали его собственные слова о необходимости отвоевать у России южную часть Курильских островов как единственном способе вернуть их под контроль Японии. Депутат также принёс извинения за данное высказывание, назвав его неподобающим.

В то же время председатель партии Итиро Мацуи также отметил, что после сказанного Маруяма не может больше состоять в партии и обязан её покинуть. Поведение депутата осудили и японское правительство, и целый ряд видных политиков страны.

— Приношу глубочайшие извинения россиянам. Прошу и по дипломатическим каналам принести извинения, — приводит слова Мацуи, мэра города Осаки, агентство Киодо.

Отметим, своё заявление о "войне с Россией" Маруяма сделал во время посещения южных Курильских островов в составе группы бывших японских жителей островов. В ходе поездки на Кунашир он задал им вопросы, не хотят ли они, чтобы Япония отвоевала эти территории у России. Позднее депутат уже стал утверждать, что вернуть Курилы Японии "без военных действий невозможно".