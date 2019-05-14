США угрожают Европе репрессиями за создание собственного оружия

США пригрозили Евросоюзу последствиями в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов. Об этом пишет El Pais со ссылкой на письмо заместителя госсекретаря Штатов Эллен Лорд главе европейской дипломатии Федерике Могерини.
Согласно тексту письма, нынешние проекты Евросоюза несут угрозу для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО.
В первую очередь Вашингтон недоволен принятием Регламента европейского оборонного фонда, который позволяет государствам ЕС допускать к реализации проектов неевропейские страны с оговоркой о принадлежности подобной интеллектуальной собственности Евросоюзу.
Следующий пункт, вызывающий недовольство США, — тесное сотрудничество 25 стран ЕС в сфере оборонной промышленности.
Всё это приведёт к развитию оборонной промышленности Европы и к дальнейшему соперничеству ЕС и НАТО, считает Вашингтон.
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