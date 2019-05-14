Американский политолог предложил способ примирения России и США

По мнению эксперта, установлению нормальных отношений двух стран поможет разделение сфер влияния в мире.

Снижения градуса напряжённости в отношениях России и США можно добиться разделением мира на сферы влияния двух стран. Такое мнение в статье для National Interest высказал политолог Тед Гален Карпентер.

В частности, он приводит пример с Венесуэлой, которая находится в конфронтации с Вашингтоном и в хороших отношениях с Москвой. Однако с тех пор, как была озвучена доктрина Монро, власти США стараются удерживать всё западное полушарие под своим влиянием, подчёркивает эксперт. С этой позиции Белый дом уверен, что Россия вмешивается в американскую зону влияния. В то же самое время власти США с гораздо большим размахом вмешиваются в сферу воздействия России — расширяют влияние НАТО на восток, намерены включить в организацию Грузию и Украину, регулярно проводят военные учения вблизи от границ РФ.

Таким образом, по мнению автора статьи, поддержка Москвой венесуэльского лидера Мадуро фактически стало ответной реакцией на действия США в Восточной Европе.

Тед Гален Карпентер предлагает представителям России и США договориться и поделить сферы влияния в мире. Например, США должны отказаться от военной поддержки Украины и Грузии, а также остановить процесс интеграции этих стран в НАТО. Кроме того, Вашингтон должен прекратить размещать свои войска в Восточной Европе и на Чёрном море.

— Вашингтон должен показать желание соблюдать российскую сферу влияния в этом регионе, — отмечает Карпентер.

В свою очередь Москва, по мнению политолога, должна отказаться от поддержки правящих властей Венесуэлы и Кубы, а также разорвать контакты с Правительством Никарагуа.

Тед Гален Карпентер подчёркивает, что для реализации его плана американские политики должны проявить больше "реализма". Ведь понятие "сфера влияния" всегда играло большую роль в международных отношениях, но именно этим понятием на протяжении десятилетий пренебрегали американские власти.