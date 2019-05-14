В Южной Корее банду подростков приговорили к тюрьме за убийство сына россиянки

Суд установил, что молодые люди издевались над школьником и избивали его, пока он не упал с крыши 15-этажного здания.

В южнокорейском городе Инчхон завершился судебный процесс в отношении четырёх местных подростков, которые обвинялись в убийстве одноклассника российского происхождения. Суд постановил, что молодые люди виновны в гибели 14-летнего школьника и приговорил их к различным срокам тюремного заключения — от трёх до семи лет.

Как было установлено в суде, в ноябре прошлого года три парня и одна девушка заманили одноклассника, мама которого — гражданка России, на крышу 15-этажного здания, сообщает "Российская газета". В течение длительного времени компания подростков всячески издевалась над сверстником и избивала его до тех пор, пока он не сорвался с крыши дома. Подросток скончался на месте от полученных травм.

В ходе следствия подростки хотели выдать произошедшее за самоубийство. Однако криминалисты установили факт издевательств, которые были и до дня убийства. Причиной для этого, по словам свидетелей, стала некорейская внешность мальчика. В связи с этим обвинение требовало максимального в Южной Корее наказания для подростков — десять лет тюрьмы. Но некоторые из обвиняемых позднее полностью признали свою вину, поэтому суд вынес более мягкое наказание.