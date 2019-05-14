На 16 улицах Москвы изменят скоростной режим

В этом году в столице оптимизируют работу 63 светофоров и изменят скоростной режим на 16 улицах. Как пояснили на официальном портале мэра и Правительства Москвы, это нужно для ликвидации опасных участков.

Помимо светофоров и изменения скоростного режима будут введены такие меры, как новые дорожные знаки, дополнительные островки безопасности и освещение пешеходных переходов. Работы будут проводить специалисты Центра организации дорожного движения.

— Самое серьёзное нарушение, которое ведёт в большинстве аварий к летальному исходу, — превышение скорости. Последствия от аварий на больших скоростях самые тяжёлые. Мы считаем, что в городе необходимо снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час. Это поможет сохранить жизни людей, — поясняют меж тем в ЦОДД.

Стоит отметить, что названия улиц, на которых изменят скоростной режим, пока не сообщаются.