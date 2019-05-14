Эксперты назвали худшие марки плавленого сыра на российских прилавках

Так, "Роскачеством" в одном из продуктов были обнаружены бактерии кишечной палочки.

Эксперты "Роскачества" проверили 20 торговых марок плавленого сыра, который можно купить на российских прилавках. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте организации.

Вся продукция была закуплена в магазинах в Москве и Московской области, в Алтайском крае, Омской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Белгородской, Рязанской и Калининградской областях.

Исследование было проведено по 70 показателям качества и безопасности. Большинство проверок было связано именно с последним фактором. В частности, эксперты проверили образцы на наличие потенциально опасных веществ, таких как мышьяк, свинец, ртуть, нитраты, антибиотики, радионуклиды, пестициды и афлатоксин М1, а также на содержание фосфатов.

В итоге тест на безопасность прошли не все участники эксперимента. Так, в образце торговой марки "Полёвское" были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Остальные образцы успешно прошли проверку на безопасность.

Ещё три образца оказались фальсификатами, в составе которых были обнаружены растительные жиры. Речь идёт о продукции брендов "Витако", "Невский", "Алдес".

В итоге по результатам всех испытаний наивысшую оценку получил образец торговой марки "Б. Ю. Александров". В тройке лидеров оказались "Весёлый молочник" и Hochland. Добавим, что победитель по итогам испытаний оказался и самым дорогим образцом.