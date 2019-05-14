Названы травмы, которые свидетель по делу Кокорина получила при падении из окна

Чешским врачам пришлось ввести девушку в искусственную кому для стабилизации её состояния.

Свидетель обвинения по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова находится в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания после падения из окна четвёртого этажа в Праге. Такую информацию приводит подруга девушки в соцсетях, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Уточняется, что врачи диагностировали у Екатерины множественные травмы — трещина в селезёнке с кровотечением, контузия лёгких, переломы костей таза, рёбер, внутричерепное кровотечение.

Напомним, свидетель обвинения по делу о драках с участием Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова пострадала, выпав из окна в Праге. Сейчас россиянка находится в критическом состоянии, 11 мая ей сделали несколько операций, после этого девушку ввели в состояние искусственной комы.

Как сообщал Лайф, девушка проходила свидетелем в деле о нанесении побоев чиновнику Минпромторга Денису Паку футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В ходе судебного процесса спортсмены были признаны виновными в совершении преступления. 8 мая Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — были приговорены к полутора годам лишения свободы каждый. Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева — чиновник Денис Пак — заявил, что доволен приговором суда в отношении спортсменов.