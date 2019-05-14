Вылетевший в Москву борт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия

Самолёт "Аэрофлота" рейсом из Калининграда в Москву подал сигнал бедствия. Об этом сообщает Mash.
Уточняется, что после поданного сигнала борт продолжил полёт и сейчас готовится к посадке в Шереметьево. Подробности инцидента уточняются.
Стоит отметить, что речь идёт о лайнере "Боинг-737".
Повышенное внимание к самолётам "Аэрофлота" связано с катастрофой, которая произошла 5 мая в Шереметьево. "Суперджет" загорелся после аварийной посадки. При трагедии погиб 41 человек.
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