Вылетевший в Москву борт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия

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Вылетевший в Москву борт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия

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Фото: © Pixabay

Самолёт "Аэрофлота" рейсом из Калининграда в Москву подал сигнал бедствия. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что после поданного сигнала борт продолжил полёт и сейчас готовится к посадке в Шереметьево. Подробности инцидента уточняются.

Стоит отметить, что речь идёт о лайнере "Боинг-737".

Повышенное внимание к самолётам "Аэрофлота" связано с катастрофой, которая произошла 5 мая в Шереметьево. "Суперджет" загорелся после аварийной посадки. При трагедии погиб 41 человек.

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