На Камчатке из-за брачного периода медведей закрыли Долину гейзеров

По словам специалистов, ограничение на посещение туристами долины необходимо для обеспечения спокойного периода спаривания животных.

В Долине гейзеров на Камчатке вводится временное ограничение на проведение туристических экскурсий, чтобы шум вертолётов и групп отдыхающих не помешал брачному периоду медведей. Как сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, с появлением обильной растительности на прогретой земле в Долину гейзеров направляются десятки медведей в поисках корма и для спаривания. Ожидается, что "период тишины" продлится до конца июня.

— Сейчас звери концентрируются на ограниченных участках долины, мозаично расположенных в районе экскурсионной тропы на протяжении всего лишь полутора километров. Ежедневно мы встречаем здесь до 15 особей одновременно, тогда как на других участках центральной части речной долины медведи практически отсутствуют, — приводит пресс-служба слова сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина.

Как подчёркивают специалисты, присутствие человека, а в особенности исходящий от него шум, от щелчков затворов камер до шума туристического вертолёта, на котором отдыхающие прилетают в долину, оказывает сильное негативное влияние на медведей в брачный период, поскольку животные в это время особенно подвержены стрессу, вплоть до того, что крупные самцы могут покинуть территорию долины из-за "раздражителей" и тем самым потеряют шанс продолжить свой род. Также шум от туристических групп может стать причиной голодания животных.

Отметим, подобные ограничения на территории Узон-Гейзерного района (включает Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон. — Прим. Лайфа) Кроноцкого заповедника вводятся ежегодно в мае и июне. В указанный период руководством природоохранного учреждения приостанавливается проведение всех плановых экскурсий.