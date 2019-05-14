В Москве в выходные перекроют ряд улиц из-за велофестиваля и полумарафона

В центре столицы 18 и 19 мая в связи с проведением весеннего велофестиваля и Московского полумарафона изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

18 мая с 12:00 до 00:00 и 19 мая с 16:30 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова для безопасности велосипедистов будет перекрыта крайняя правая полоса в каждом направлении от Бульварного до Садового кольца. 19 мая с 00:00 до 16:30 движение на этом участке проспекта будет перекрыто полностью.

18 мая с 12:00 до 00:00 и 19 мая с 18:00 до 20:00 на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчёвской улицы и на улице Маши Порываевой также ограничат движение по одной крайней правой полосе в обе стороны. Проспект будет закрыт для автомобилей с 00:00 до 18:00 19 мая.

Кроме того, 19 мая с 06:00 будет полностью перекрыто Садовое кольцо, а с 13:00 — Каланчёвская улица от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Открывать движение будут по мере прохождения колонны.

В связи с проведением Московского полумарафона 19 мая для движения автомобилей будут полностью перекрыты улица Лужники (с 07:00 до 13:30), улица Хамовнический Вал (с 07:30 до 12:00), Новодевичья набережная (с 07:30 до 12:10), Лужнецкая набережная (с 08:00 до 13:30), Пречистенская набережная (с 08:00 до 12:10), Саввинская набережная (с 08:00 до 10:40), Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост (с 08:00 до 12:00).

Также 19 мая будут перекрыты улица Балчуг (с 08:00 до 11:40), Ростовская набережная (с 08:10 до 10:20), Кремлёвская набережная (с 08:10 до 12:10), Раушская набережная (с 08:20 до 11:50), Космодамианская и Шлюзовая набережные (с 08:20 до 11:30), Софийская набережная и Фалеевский переулок (с 08:20 до 12:15), Болотная улица и площадь Васильевский Спуск (с 08:20 до 12:30).

Оба события — и велофестиваль, и полумарафон — пройдут в российской столице в воскресенье, 19 мая.