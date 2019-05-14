Названы аэропорты России, в которых самая дешёвая парковка

Парковочные места в московских аэропортах оказались не самыми дорогими в стране.

Эксперты проанализировали стоимость длительных парковок на территории 50 самых загруженных аэропортов страны и выяснили, в каких из них эта услуга обойдётся пассажирам дешевле всего. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на туристическую поисковую систему momondo.ru.

Как выяснилось, в Москве не самые дорогие парковочные места. Столицу обогнали аэропорты Уфы, Краснодара и Минеральных Вод. В них путешественникам придётся потратить минимум 4200 рублей за неделю паркинга. Но отмечается, что во всех этих городах недалеко от аэровокзала работает бесплатная парковка, правда, в Уфе она без охраны.

В аэропортах Москвы цена за паркинг сильно варьируются. Так, в Шереметьево в каждом терминале своя стоимость. Например, открытая парковка с трансфером до терминалов D, E и F самая дешёвая — 700 рублей за неделю. А вот самая дорогая — крытая парковка терминала D, которая обойдётся путешественникам минимум 5600 рублей в неделю. В Домодедово цены разнятся в зависимости от удалённости парковки. А во Внуково минимальная стоимость паркинга — 3500 за семь дней.

Самые дешёвые парковочные места ждут туристов в аэропортах Читы и Челябинска. Здесь цена составляет 150 рублей в сутки. То есть неделя парковки обойдётся автомобилистам всего в 1050 рублей.

Отмечается, что довольно лояльная стоимость парковки во Владивостоке: семь дней паркинга здесь будут стоить всего 1400 рублей.