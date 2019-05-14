У безработного москвича похитили пакет с четырьмя миллионами рублей

Сотрудники столичной полиции разыскивают мужчину, который при помощи баллончика с неустановленной жидкостью напал на безработного и отобрал у него пакет с четырьмя миллионами рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, по факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено днём 13 мая на северо-востоке столицы. Неизвестный напал на 30-летнего безработного, когда тот сидел на водительском месте в автомобиле.

— Установлено, что в 12.50 неизвестный брызнул из баллончика с неустановленной жидкостью в лицо мужчине на водительском сиденье автомобиля Hyundai Solaris, нанёс два удара в область левого виска, вырвал из рук пакет, в котором находилось четыре миллиона рублей, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя полиции.

В ведомстве подчеркнули, что помимо розыска подозреваемого также выясняют, откуда у безработного такая сумма денег.