На Сахалине учительница оскорбила школьницу: Дура! Очень жаль, что ты родилась!

Причиной столь агрессивного поведения педагога стали не выученные девочкой песни.

В Южно-Сахалинске преподаватель музыки назвала "дебильной" ученицу шестого класса, которая не выучила к уроку песни, сообщает ИА Sakh.com.

В распоряжении агентства оказались записи с урока, на которых учительница отчитывает подростка. По словам мамы одной из учениц, педагог рассердилась из-за того, что девочка не выучила песни, сказав, что ей не нужна музыка. Женщина отметила, что ответ школьницы учителю не был грубым.

— У нас есть учебник, по которому ты должна отвечать. Там сложные вопросы не для твоей тупой башки. Ты дура! Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать — ты даже это, дебильная, не делаешь, то, что я прошу, — говорит на записи учитель.

— Что ты в жизни сделала и умеешь? Пописать, покакать и всё? И покушать? Песни ей не нужны. Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились, — заявила педагог школьнице.

По словам мамы одной из учениц, преподаватель Элеонора Машенина и ранее неоднократно оскорбляла детей, на неё постоянно жалуются школьники. Она пояснила, что у учеников обычно забирают телефоны и возвращают лишь после уроков.

14 мая телефоны вернули перед последним уроком, которым была музыка. Ученики смогли записать высказывания учителя. Теперь одна из родительниц намерена написать на Машенину заявление в прокуратуру.

По словам директора школы, раньше подобных инцидентов в учебном заведении не происходило. Ирина Куканова заверила, что уже вызвала Машенину к себе в кабинет с требованием объяснить произошедшее. В школе будет проведена служебная проверка.

По факту публикации в СМИ информации об оскорблении учительницей школьницы проверку организовала Прокуратура Южно-Сахалинска. Как отмечается, по её результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.