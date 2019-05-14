Путин утвердил новую Доктрину энергетической безопасности России

Предыдущая версия документа, которая была принята ещё в ноябре 2012 года, утратила силу.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Доктрины энергетической безопасности России. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, в ноябре прошлого года секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщал, что новая Доктрина национальной энергобезопасности разработана и находится на утверждении главы государства. Глава Минэнерго Александр Новак пояснял, что энергобезопасность подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание резервов и сохранение лидирующих позиций на международных рынках.

В частности, в новой редакции доктрины прописывается снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников и газового рынка, увеличение потребления сжиженного природного газа.