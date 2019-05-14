Жители Якутска нашли "золотой" кефир за 750 рублей

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Жители Якутска нашли "золотой" кефир за 750 рублей

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Фото: © SakhaDay

Любопытно, но после того, как местные жители начали активно этим возмущаться, цена снизилась. Правда, несущественно.

В Якутске местные жители обнаружили на прилавках одного из магазинов кефир, стоимость которого оказалась запредельно высокой для такого продукта — 750 рублей. Об этом сообщает SakhaDay.

Речь идёт о магазине "Поярков", который считается самым дорогим в городе. При этом рядом стоит ещё один кефир, он менее жирный и стоит на целых десять рублей меньше — 740.

Любопытно, но после того, как местные жители начали активно этим возмущаться, цена снизилась. Правда, несущественно.

<p>Фото: © <a href="http://sakhaday.ru/news/fotofakt-tsena-butylki-kefira-v-750-rublej-v-magazine-yakutska-porazila-yakutyan/" target="_blank">SakhaDay</a></p>

За всё тот же литр кефира уже просили 680 рублей. Добавим, что в Москве такую же бутылку кисломолочного продукта можно приобрести в десять раз дешевле.

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