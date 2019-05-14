Жители Якутска нашли "золотой" кефир за 750 рублей

Любопытно, но после того, как местные жители начали активно этим возмущаться, цена снизилась. Правда, несущественно.

В Якутске местные жители обнаружили на прилавках одного из магазинов кефир, стоимость которого оказалась запредельно высокой для такого продукта — 750 рублей. Об этом сообщает SakhaDay.

Речь идёт о магазине "Поярков", который считается самым дорогим в городе. При этом рядом стоит ещё один кефир, он менее жирный и стоит на целых десять рублей меньше — 740.

Любопытно, но после того, как местные жители начали активно этим возмущаться, цена снизилась. Правда, несущественно.

За всё тот же литр кефира уже просили 680 рублей. Добавим, что в Москве такую же бутылку кисломолочного продукта можно приобрести в десять раз дешевле.