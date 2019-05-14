Московский метрополитен опроверг информацию о секретных закупках в 2018 году

Московский метрополитен опроверг информацию СМИ о проведении закупок в засекреченном режиме. Об этом сообщается в официальном аккаунте подземки в "Твиттере".

— Мосметро опровергает сообщения СМИ о вхождении в лидеры по объёму засекреченных закупок. В 2018-м все наши закупки проходили открыто. Ни одна конкурентная процедура не была засекречена, — говорится в сообщении.

#Мосметро опровергает сообщения СМИ о вхождении в лидеры по объёму засекреченных закупок. В 2018 все наши закупки проходили открыто. Ни одна конкурентная процедура не была засекречена. В отчёте Минфина указана общая сумма закупок, а не стоимость засекреченных контрактов. — Мосметро (@MoscowMetro) 13 мая 2019 г.

Ранее в СМИ появилась информация, что Московский метрополитен якобы стал одним из крупнейших по стоимости засекреченных госконтрактов заказчиков.