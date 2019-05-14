Московский метрополитен опроверг информацию о секретных закупках в 2018 году

Читайте также

Московский метрополитен опроверг информацию о секретных закупках в 2018 году

300

Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Московский метрополитен опроверг информацию СМИ о проведении закупок в засекреченном режиме. Об этом сообщается в официальном аккаунте подземки в "Твиттере".

Мосметро опровергает сообщения СМИ о вхождении в лидеры по объёму засекреченных закупок. В 2018-м все наши закупки проходили открыто. Ни одна конкурентная процедура не была засекречена, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Московский метрополитен якобы стал одним из крупнейших по стоимости засекреченных госконтрактов заказчиков.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×