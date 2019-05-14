Пассажиры подавшего "сигнал бедствия" рейса рассказали Лайфу о полёте

Они уточнили, что во время перелёта не наблюдали ничего необычного или странного.

Пассажиры рейса "Аэрофлота", прилетевшие из Калининграда в Москву, рассказали Лайфу о полёте на воздушном судне, который подал "сигнал бедствия" для проверки.

По их словам, полёт был обычным, ничего странного на борту лайнера не происходило.

— Ничего не было, не спал, отлично, ничего не чувствовал, — рассказал пассажир рейса Андрей, отметив, что в полёте "боинг" не трясло.

— Великолепно, я ничего не заметила. Обычный полёт, — поделилась пассажирка Елена.

Другая пассажирка рассказала, что никаких неполадок во время перелёта не было. По её словам, полёт прошёл отлично.

Ранее сообщалось, что борт "Аэрофлота" по пути из Калининграда в Москву подал сигнал бедствия, после чего продолжил полёт в российскую столицу. Меж тем в пресс-службе перевозчика отметили, что это была только проверка сигнала.