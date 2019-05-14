Пассажиры подавшего "сигнал бедствия" рейса рассказали Лайфу о полёте

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Пассажиры подавшего "сигнал бедствия" рейса рассказали Лайфу о полёте

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Они уточнили, что во время перелёта не наблюдали ничего необычного или странного.

Пассажиры рейса "Аэрофлота", прилетевшие из Калининграда в Москву, рассказали Лайфу о полёте на воздушном судне, который подал "сигнал бедствия" для проверки.

По их словам, полёт был обычным, ничего странного на борту лайнера не происходило.

Ничего не было, не спал, отлично, ничего не чувствовал, — рассказал пассажир рейса Андрей, отметив, что в полёте "боинг" не трясло.

Великолепно, я ничего не заметила. Обычный полёт, — поделилась пассажирка Елена.

Другая пассажирка рассказала, что никаких неполадок во время перелёта не было. По её словам, полёт прошёл отлично.

Ранее сообщалось, что борт "Аэрофлота" по пути из Калининграда в Москву подал сигнал бедствия, после чего продолжил полёт в российскую столицу. Меж тем в пресс-службе перевозчика отметили, что это была только проверка сигнала.

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