Президент Казахстана поручил создать на Байконуре специальную экономическую зону

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, масштаб и уникальность космодрома предоставляют отличные возможности для работы с передовыми компаниями со всего мира.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству своей страны создать на территории космодрома Байконур специальную экономическую зону (СЭЗ). Как подчеркнул казахский лидер, работа должна быть проведена в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства на официальной странице в Twitter.

— Правительству и акимату (администрации — Прим. Лайфа) нужно определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ. Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами, — заявил президент Казахстана во время своей поездки в Кызылординскую область страны.

Отметим, в октябре 2018 года в аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики сообщили ТАСС, что администрация Кызылординской области предлагает подписать отдельное межправительственное соглашение о создании на Байконуре специальной экономической зоны в целях привлечения инвестиций.