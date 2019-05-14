Сотрудники УФСИН по Бурятии сняли клип с арбалетом и заламыванием рук арестантам

В видеоролике представители ведомства рассказывают о самых разных аспектах своей работы.

Сотрудники УФСИН по Республике Бурятия сняли видеоклип о преимуществах своей работы, в котором заламывали руки заключённому и даже стреляли из арбалета.

В песне сотрудники описывают самые разные аспекты своей работы, такие как санаторное лечение, долг, честь и многое другое. Участие в ролике принимают не только мужчины, но и прекрасные дамы, которые, к слову, и показали всем, как нужно скручивать преступника.

В какой-то момент сотрудники ведомства и вовсе решаются выстрелить из арбалета по яблочку, которое находится на голове одного из заключённых. В конце работники ведомства допевают композицию на фоне флагов России и Бурятии. Причём в песне звучат такие слова, как "Лидер скулит, словно псина!"

Сотрудники различных ведомств уже далеко не в первый раз балуют зрителей своими видеоклипами. В конце апреля девушки-приставы из Иркутска перепели песню Kazka, посвятив её должникам.