В Кремле призвали не преувеличивать последствия торговой войны США и Китая

Как отметил Дмитрий Песков, российская экономика развивается достаточно устойчиво.

Торговые войны между США и Китаем отразятся не только на России, но и на всём мире. Однако преувеличивать их негативное влияние на российскую экономику не стоит. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что основные параметры экономики России развиваются достаточно устойчиво.

— Торговая война между США и Китаем не может не иметь последствий для всемирного экономического климата. Безусловно, это скорее последствия со знаком минус, чем со знаком плюс. Вместе с тем, не стоит и преувеличивать такие последствия для нашей страны. Всё-таки наша экономика сейчас с точки зрения базисных, основных параметров развивается достаточно устойчиво, — отметил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также добавил, что эффективность предпринимаемых Правительством РФ мер по стабилизации экономики страны видна налицо.

Как сообщал Лайф, с 10 мая США повысили пошлины на целый ряд товаров из Китая с 10 до 25%. Это существенный удар по экономике Поднебесной. Китайские власти сообщили о введении ответных мер — с 13 мая пошлины на ряд американских товаров в КНР выросли до 25%. Таким образом, торговый конфликт между двумя странами обострился.